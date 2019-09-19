Sen Anlat Karadeniz 57. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Tahir bombalı saldırıdan kurtulacak mı? 19.09.2019 00:42

ATV ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bölümün ardından merakla beklenen Sen Anlat Karadeniz 57. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda "Allah'ım sen bizi ayrılıkla imtihan etme..." repliği izleyicilerin dikkatini çekiyor.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tarık, Hazan'ı kaçırır. Tahir ve Ferhat, Hazan'ı kurtarmak için peşlerine düşerler.

BÜYÜK TUZAK KURULUYOR

Hazan'ı bulduklarında ise büyük bir tuzağın içine düştüklerini fark ederler. Asiye'yi eski bir tanıdığıyla gören Mustafa kıskançlık krizlerine girer. Kavga büyür ve Mustafa Asiye'ye "boş ol" der.

ASİYE GİDİYOR

Asiye, Eren'i de alıp Osman Baba'ya gider. Mustafa "Boş ol" demenin sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaktır.