Sen Anlat Karadeniz 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Genco ve Tahir karşı karşıya geliyor 12.09.2019 00:25

Yeni sezonuyla ekranlara merhaba diyen Sen Anlat Karadeniz heyecan dolu bölümü bu akşam yayınlandı. Yeni bölümde Zeynep, Genco'nun adamları tarafından adliye önünde öldürülüyor. Heyecan dolu son bölümün ardından Sen Anlat Karadeniz 56. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar...

SEN ANLAT KARADENİZ 55. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Tahir ve Nefes, Zeynep'e kol kanat gererler. Zeynep'i hakim karşısına çıkaracaklar ve Genco'dan hesap soracaklardır.

ZEYNEP ÖLDÜRÜLÜYOR

Zeynep, Genco'nun adamları tarafından adliye önünde öldürülür. Tahir, Genco'yu yakalamak için gittiğinde bir sürprizle karşılaşır.

FERHAT, GENCO'YU KAÇIRIYOR

Zeynep'in çocukluk aşkı aynı zamanda Tahir'in asker arkadaşı Ferhat, durumu öğrenince Genco'yu kaçırır.

TAHİR'İN PLANI NE?

Kafasında işkence ederek öldürmek vardır. Tahir, Ferhat'ı katil olmadan bulmak, Genco'yu hakim karşısına çıkarmak için peşlerine düşer.