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Sen Anlat Karadeniz 54. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Nefes ve Tahir'in kararı ne olacak?

24.08.2019 19:29

Yeni sezonu büyük bir merakla beklenen Sen Anlat Karadeniz'den bir fragman daha geldi. Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı fragmanda "Masal nasıl bir isim sence?" repliği izleyicilerin dikkatini çekiyor. İşte Sen Anlat Karadeniz 54. bölüm fragmanı ve yaşanacak olaylar...


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