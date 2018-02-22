Yol Durumu

Nefes, Yiğit ile vedalaşıyor!

21 Şubat 2018, Çarşamba
Oğlumun annesinin ölümünü izlemesini istemem!
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