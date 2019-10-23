Sen Anlat Karadeniz 62. bölüm fragmanı yayınlandı! Tahir Nefes'e bir itirafta bulunuyor 23.10.2019 23:53

ATV ekranlarında büyük bir beğeniyle takip edilen Sen Anlat Karadeniz dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bölümde ortalık iyice karışırken dizinin sona ermesiyle birlikte yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. İzleyicilerin merakla beklediği Sen Anlat Karadeniz 62. bölüm fragmanı yayınlandı.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hazan ve Ferhat, Melek'i ararken aralarındaki buzlar da erimeye başlayacaktır.

MELEK EVDEN KAÇIYOR

Evden kaçan Melek özgürlüğüne koştuğunu sanmaktadır fakat bu kaçış yeni bir esaretin başlangıcı mı olacaktır?

İKİ BEKLENMEDİK MİSAFİR GELİYOR

Önce Nefes ve Tahir sonra da Asiye ve Mustafa gecenin bir yarısı Osman Hoca'nın kapısına dayanırlar. Hepsi toplandığında kapı çalar ve hiç beklenmedik iki misafir daha gelir.

TARIK VE MERCAN EVLENECEK Mİ?

Tarık ve Mercan ise bu kez manzaralı bir tepeye çıkarlar ve Tarık ona evlilik için işlemleri başlattığını söyler.