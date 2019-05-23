Sen Anlat Karadeniz 53. bölüm sezon finali fragmanı yayınlandı!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz her hafta çarşamba günü saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Heyecan dolu yeni bölümün ardından Sen Anlat Karadeniz 53. bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz 53. bölümüyle 29 Mayıs akşamı izleyici karşısına çıkacak.
SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Nefes, Melek ve Genco'yu bir arada görünce genç kızın hayatında ters giden bir şeyler olduğunu sezinler.
TAHİR, MURAT'I KURTARMAYA ÇALIŞIYOR
Nefes, Melek'e neler olduğunu öğrenmek için harekete geçerken, Melek'in kaçışının bedelini Nilüfer öder. Tahir, Murat'ı içine bulaştığı beladan kurtarmak isterken onu daha büyük bir uçuruma yuvarladığının farkında değildir.
TAHİR ÖFKESİNE HAKİM OLAMIYOR
Öfkesine hakim olamayan Tahir, Murat'ı tamamen kaybedecektir. Nefes kendisi gibi zulme uğramış kadınlara umut olmak, nefes olmak için radyo programına çıkar.
MELEK NEFES'E ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR
Melek'in Nefes'e ulaşmaya çalıştığını gören Genco onu alıkoyarken, Melek'in direnişi Genco'nun yanacağı cehennemin fitilini ateşler.
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