Yol Durumu

Sen Anlat Karadeniz 5. bölüm fragmanı

15 Şubat 2018, Perşembe
"Aşkına ihanet ettiğin adama son bir kez bak!"
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