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Sen Anlat Karadeniz 45. bölüm fragmanı yayınlandı! Nefes ve Tahir yeni bir yol seçiyor

14.03.2019 00:27

Atv ekranlarında Çarşamba akşamı izleyicisi ile buluşan Sen Anlat Karadeniz dizisinin 45. bölüm fragmanı yayınlandı. "Sevdiğim adam, oğlum ve ben çok mutlu olacağız!" başlığıyla yayınlanan Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölüm fragmanı şimdiden izleyiciyi meraklandırdı. Sen Anlat Karadeniz 45. bölüm fragmanını takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz...


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