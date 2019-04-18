Sen Anlat Karadeniz 48. son bölüm full izle! 18.04.2019 00:21

Çarşamba akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kitledi. Peki, Tahir'in Nefes'i baygın halde bulduğu heyecan dolu bölümde neler yaşandı? Sen Anlat Karadeniz 48. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.

SEN ANLAT KARADENİZ 48. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nefes'i baygın halde bulan Tahir'in kulaklarında Vedat'ın sözleri yankılanır.

TAHİR, NEFES'İ KAYBETMEKTEN KORKUYOR

Doktoru Nefes'in sağlıklı olduğunu söylese de Tahir için bu tatmin edici değildir. Nefes'i kaybetme korkusunu bir türlü içinden atamamaktadır.

HERKES NEFES İÇİN SEFERBER OLUYOR

Nefes'in hamilelik maceraları başlar. Aşeren Nefes için tüm Kaleli erkekleri seferber olur. Gece yarısı greyfurt aramaya çıkan Kalelilerin sonu karakolda biter.

TAHİR'E NE OLACAK?

Dolaşmak için dışarı çıkan Tahir'in eve dönmemesi panik yaratır. Dört bir yanda herkes Tahir'i ararken, Tahir beklenmedik bir kurşunun hedefi olmuştur.