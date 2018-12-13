Sen Anlat Karadeniz 34. bölüm tamamı tek parça izle | Sen Anlat Karadeniz son bölüm izle 12 Aralık 2018, Çarşamba

Atv'nin Çarşamba akşamlarının reyting birincisi dizisi ‘Sen Anlat Karadeniz’in 34. bölümü yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz’de Vedat, Nefes'in çaresizliğini yüzüne vurur. Gerçeklerle yüzleşen Nefes için yeni bir savaş başlar. Nefes'in ayakta kalma savaşında Tahir hangi safta yer alacak? ‘Sen Anlat Karadeniz’in 34. son bölümünü takvim.com.tr’den izleyebilirsiniz. Sen Anlat Karadeniz son bölüm izle.



Asiye'nin planı ne?

Vedat, Nefes'in çaresizliğini yüzüne vurur. Gerçeklerle yüzleşen Nefes için yeni bir savaş başlar. Nefes'in ayakta kalma savaşında Tahir hangi safta yer alacak? Nefes'ten uzak kalamayan Tahir'i ve ayrılığa anlama veremeyen Yiğit'i zor günler bekler. Tüm çabalarına rağmen Nefes'in yıkılmadığını gören Vedat kolları sıvar. Vedat, Nefes'in işini bozunca altta kalmayan Asiye intikam planı yapar. Vedat hiç beklemediği bir anda kadınların saldırısına maruz kalır.