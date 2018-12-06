Sen Anlat Karadeniz 33. bölüm tamamı tek parça izle | Sen Anlat Karadeniz son bölüm izle 05 Aralık 2018, Çarşamba

Atv'nin Çarşamba akşamlarının reyting birincisi dizisi ‘Sen Anlat Karadeniz’in 32. bölümü yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz’de Karadeniz'e sığınan Tahir fırtınada kaybolur. Nefes, kaçırdığı tekneyle Tahir'in peşine düşer. Nefes Tahir'i bulabilecek mi yoksa Karadeniz sevdalarına mezar mı olacak? ‘Sen Anlat Karadeniz’in 33. son bölümünü takvim.com.tr’den izleyebilirsiniz. Sen Anlat Karadeniz son bölüm izle.





Tahir fırtınada kaybolur!



Karadeniz'e sığınan Tahir fırtınada kaybolur. Nefes, kaçırdığı tekneyle Tahir'in peşine düşer. Nefes Tahir'i bulabilecek mi yoksa Karadeniz sevdalarına mezar mı olacak? Nazar, ailesini tercih edip Murat'a sırt çevirirken Murat ısrarcıdır. Körkütük sarhoş halde Nazar'ın kapısına dayanan Murat'a Nazar ne cevap verecek? Tahir'den ayrı kalmaya dayanamayan Yiğit yataklara düşer. Tahir ve Nefes, Yiğit için seferber olurken Vedat ayrılık haberini almıştır. Nefes oğlu için çırpınırken, Vedat bu ayrılıktan nasıl faydalanacak?