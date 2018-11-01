Sen Anlat Karadeniz 28. bölüm tamamı tek parça izle | Sen Anlat Karadeniz son bölüm izle

Atv'nin Çarşamba akşamlarının reyting birincisi dizisi ‘Sen Anlat Karadeniz’in 28. bölümü yayınlandı. Seyircisini ekrana kilitleyen dizinin son bölümünde Yiğit'i kaybeden Nefes umudunu yitirmek üzereyken elinden Tahir tutar. Nefes'e kim olduğunu hatırlatan Tahir, karısını tekrar ayağa kaldırabilecek mi? ‘Sen Anlat Karadeniz’in 28. son bölümünü buradan izleyebilirsiniz. Sen Anlat Karadeniz son bölüm izle
Arada kalan aşk!
Yiğit'i kaybeden Nefes umudunu yitirmek üzereyken elinden Tahir tutar. Nefes'e kim olduğunu hatırlatan Tahir, karısını tekrar ayağa kaldırabilecek mi? Oğlum dediği Yiğit'i Vedat'ın elinden kurtarabilecek mi? Yiğit, Vedat karşısında güçlü durmaya çalışırken Vedat'ın sabrını zorlar. Vedat oğluna yaklaşmak için her yolu denerken Yiğit baba olarak kendine çoktan Tahir'i seçmiştir. Nefes'i oğlunun yokluğuyla sınayan Vedat, onu sonucunu bildiği bir tercihe zorlar. Tahir mi Yiğit mi diyen Vedat, Nefes'i elde etmeyi başarabilecek mi?
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