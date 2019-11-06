Müge Anlı son bölüm izle 6 Kasım Çarşamba! Nilgün (Nalan) Şimşek olayında sır perdesi aralanıyor! 06.11.2019 17:38

Müge Anlı canlı yayınında son dakika Nilgün (Nalan) Şimşek gelişmeleri! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te herkesin dehşete düştüğü Nilgün (Nalan) Şimşek olayında sır perdesi aralanıyor. Mustafa Şimşek, 4 Nisan 2017 tarihinde 37 yaşındaki eşi Nilgün (Nalan) Şimşek ile Hatay İskenderun'daki evlerinde gece geç saatlerde tartıştıktan sonra Nilgün (Nalan) Şimşek ortadan kayboluyor. Mustafa Şimşek, Nilgün Şimşek'in kaybını merak eden komşularına, "Nilgün, kansere yakalanmıştı. Tedavisi için Almanya'ya gitti. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı." şeklinde açıklamada bulunuyor. Ancak komşular Nilgün Hanım'ın ailesine baş sağlığı dilediği an olay akılalmaz bir hale geliyor. İşte Müge Aanlı ve ekibinin büyük bir titizlikle araştırdığı Nilgün (Nalan) Şimşek olayında son dakika gelişmeleri! Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşandı merak ediyorsanız, 6 Kasım Çarşamba Müge Anlı son bölümü izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

Mustafa Şimşek, 4 Nisan 2017 tarihinde 37 yaşındaki eşi Nilgün (Nalan) Şimşek ile Hatay İskenderun'daki evlerinde gece geç saatlerde tartıştıktan sonra Nilgün (Nalan) Şimşek ortadan kayboluyor. Mustafa Şimşek, Nilgün Şimşek'in kaybını merak eden komşularına, "Nilgün, kansere yakalanmıştı. Tedavisi için Almanya'ya gitti. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı." şeklinde açıklamada bulunuyor. Ancak komşular Nilgün Hanım'ın ailesine baş sağlığı dilediği an olay akılalmaz bir hale geliyor. Müge Anlı canlı yayınında Nalan Şimşek'in küçük oğlunun ifadelerinde bahsettiği yerin bulunduğu açıklandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında söz konusu bölge gösterildi. Müge Anlı, askeri bölge olduğu için çevresel olarak net gösterilemeyeceğini belirterek görüntüleri yayınladı. Nalan Şimşek'in küçük oğlu, "Hava geceydi, bu yeri gösterebilirim. Askeri bir alan vardı, çukur kazılan yerde gri çatlamış duvarlar ve ağaçlar vardı askeri alan olduğunu daha önce oradan geçerken askerler gördüğüm için biliyorum." demişti. 6 Kasım Çarşamba Müge Anlı son bölümde Nilgün (Nalan) Şimşek'in küçük oğlunun belirttiği askeri alan bulundu. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz!