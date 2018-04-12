Masum Değiliz 2. Bölüm Fragmanı 10 Nisan 2018, Salı

''Bu adamın benim için Suriye'de ölmesini sağlar mısın?''

Nişan gecesinde yaşanan olayın ardından, Emir meseleyi kapatmak için uğraşırken, Mert olayın vicdani yükü ile boğuşmaktadır. Öte yandan Volkan'ın eşi Sema, kocası ve diğerlerinin nişandaki tuhaf davranışlarından şüphelenerek o gece neler olduğunu öğrenmeye çalışır. Bu esnada, yola çıktığı günden beri babasından haber alamayan Selin, onun başına bir şey gelmiş olabileceğinden korkmaya başlar. Umut ise yaşadıkları travmatik olayın ardından bir türlü kendine gelemez. Paniğe kapılan Umut, olayla ilgili çok büyük bir hata yaparak her şeyin daha da karışmasına yol açacaktır.