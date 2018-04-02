Masum Değiliz 1. Bölüm 01 Nisan 2018, Pazar

Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!



Mert, Volkan ve Emir lise arkadaşlarıdır. Hepsi farklı mesleklerde kendilerine hayat çizseler de, birbirleri ile bağlarını asla koparmamışlardır. Umut ise, Mert'in nişanlanacağı Ceyda'nın kardeşi olarak bu ekibe sonradan dahil olmuştur. Olaylar Mert ve Ceyda'nın nişan gününde başlar. Koruhan Ailesi nişan hazırlıkları ile uğraşırken, Umut, yeni taşınmış olduğu atölyesinde eniştesi Mert için parti vermektedir. Parti esnasında saatin farkına varmayan gençler, Emir'in kız arkadaşı olarak tanıttığı Deniz'i de alarak, nişana yetişmek üzere apar topar çıkarlar. Umut'un komşusu Selin ve ailesinin de "hayatlarının en önemli gününe" dahil olmasıyla, birbirlerine yabancı olan bu iki grup insanın kaderleri, o gece yaşanan olayla trajik biçimde değişecek ve bir daha asla eskisi gibi olmayacaktır.