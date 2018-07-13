Kocaman Ailem 5. Bölüm izle - Hemen izle 13 Temmuz 2018, Cuma

ATV'nin yeni dizisi Kocaman Ailem'in 5. bölümü yayınlandı. Kocaman Ailem'in 5. son bölümünü buradan tek parça olarak izleyebilirsiniz.

Hulusi, Jale'yle ilgili gerçeği öğrenince aralarında bir sırdaşlık başlar. İkisinin de amacı Elif'i korumaktır. Birlikte fazla vakit geçirdikleri için Ayşe ve Sevgi, Jale'yi kıskanırlar. Güzide, amacına ulaşmak için Hulusi ve çocuklarıyla yakınlaşmak ister. Bu yüzden evinde bir davet verir. Elif ve Demir'in ilişkisi ilk kez bu kadar kötü bir noktaya gelmiştir. Aile, sonunda birbirine yakınlaşmışken Nurten bir sabah olay yaratır. Bu yüzden çocuklar bir seçim yapmak zorunda kalacaklardır.