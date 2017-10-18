31 / 15
26 / 14
21 / 6
17 / -2
22 / 6
23 / 6
23 / 7
30 / 20
10 / 0
16 / 8
30 / 15
27 / 9
22 / 6
26 / 5
15 / 1
24 / 9
21 / 7
16 / 0
19 / 7
26 / 8
27 / 10
25 / 12
22 / 4
21 / 5
28 / 15
25 / 10
24 / 9
26 / 9
21 / 5
19 / 2
14 / 0
22 / 8
25 / 13
21 / 12
17 / 3
20 / 6
28 / 13
19 / 5
23 / 8
23 / 13
29 / 17
28 / 13
24 / 7
20 / 5
14 / -2
22 / 5
19 / 0
21 / 7
27 / 10
21 / 4
27 / 14
27 / 12
21 / 9
22 / 7
21 / 8
28 / 16
23 / 14
29 / 18
25 / 14
20 / 4
18 / 4
19 / 6
22 / 10
30 / 13
21 / 12
27 / 11
21 / 12
23 / 10
21 / 12
19 / 1
27 / 15
22 / 11
22 / 12
21 / 6
20 / 13
22 / 4
24 / 11
15 / 0
25 / 11
17 / 2
21 / 11
"O zaman hayatımın bir anlamı yoktu çünkü sen yoktun..."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.