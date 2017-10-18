Yol Durumu

94. Bölüm fragman

17 Ekim 2017, Salı
"O zaman hayatımın bir anlamı yoktu çünkü sen yoktun..."
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