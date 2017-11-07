Kırgın Çiçekler 96. Bölüm

Ejder'in annesinin arkadaşı olduğunu anlayan Kader, babasının kim olduğunu öğrenmek için Ejder'le konuşmaya karar verir. Meral engel olmak için her şeyi yapmaya kararlıdır. Ali ve Feride'nin araştırdığı Rahmi Bey olayıyla ilgili şok bir gelişme yaşanır. Serkan, herkesin hasta olduğunu bildiğini öğrenir. Güney, Serkan'a sürpriz yaparak en sevdiği sanatçıyla sahneye çıkmasını sağlar. Hastalığını kritik bir evresinde olan Serkan, son gücünü sahnede tüketir…
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