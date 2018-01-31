Kırgın Çiçekler 107. Bölüm 30 Ocak 2018, Salı

Macide kaçıyor



Kader'in şirketinin kasasının boşaldığını duyan Meral, Ejder ve Macide'yle yüzleşir. Her şeyi Kader'e anlatacağını söyleyince Macide, Meral'e para teklif eder. Songül doktor kontrolünde bebeğin cinsiyetini öğrenmek ister. Sürpriz kalmasını isteyen Güney, duymamak için her yolu dener. Feride ve Toprak, Büşra'nın sınıf arkadaşına yardım etmek isterken, başları belaya girer. Nazan'ın evine yerleşen Yavuz, herkesin güvenini kazanırken, karanlık yüzünü saklamaktadır. Macide ortadan yok olunca, Kader'in bütün servetini çaldığı ortaya çıkar.