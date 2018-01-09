Ali çetenin elemanlarından kurtulmak için Eylül'den kendisini vurmasını ister. Şoka giren Eylül ne yapacağını bilemez. Kızlar, Eylül'e ulaşamayınca panik olurlar. Gece yarısı Nazan'ın evinden çıkan Ejder'i gören Zehra, ikilinin adını çıkarır. Nazan, Serkan ve Cemre'yi ayırması için Tuna'ya baskı yapar. Kızlar, Neriman'ın apartmanında yeni hayatlarına başlarlar. Ali'nin çeteyi çökertmek için yaptığı son hamlede kızlar büyük tehlike altında kalır.
Kırgın Çiçekler 104. bölüm09 Ocak 2018, Salı
- Kırgın Çiçekler 105. bölüm fragmanı
- Kırgın Çiçekler 104. Bölüm fragman
- Kırgın Çiçekler 103. bölüm
- Kırgın Çiçekler 103. Bölüm fragman
- Kırgın Çiçekler 102. Bölüm
- Kırgın Çiçekler 102. Bölüm fragman
- Kırgın Çiçekler 101. Bölüm
- Kırgın Çiçekler 101. Bölüm fragman
- Kırgın Çiçekler 100. Bölüm
- Kırgın Çiçekler 100. Bölüm fragman
- Kırgın Çiçekler 99. Bölüm
- Kırgın Çiçekler 99. Bölüm fragman
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