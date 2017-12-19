Kırgın Çiçekler 102. Bölüm

İlk adım Eylül'den!
Songül hastanede bebeği için mücadele verirken, kızlar endişe ile onu beklemektedir. Güney üzüntüden perişan olur. Kader ise ne yapacağını bilemez haldedir. Ali, Eylül'e hislerini bir türlü açıklayamayınca, Eylül daha fazla dayanamaz ve duruma el koyar. Ejder, hiç hesaplamadığı bir belaya karışır. Ali ve Fadik de olaya dahil olur. İşler iyice karışınca, Ali çok zor bir karar vermek zorunda kalır.
Kırgın Çiçekler 102. Bölüm19 Aralık 2017, Salı
İlk adım Eylül'den!
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