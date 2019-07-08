Kimse Bilmez 5. yeni bölüm 2. fragmanı izle! 08.07.2019 10:12

"Bir katilin kızıyım ben!"

"Bir katilin kızıyım ben!"

Sevda, babasının Ali'nin oğlunu öldürdüğünü öğrenince dünyası başına yıkılır. Bir tarafta aşık olduğu adam, diğer tarafta babası vardır. Sevda babasıyla yüzleşince, Sevda'nın gerçekleri Ali'ye anlatma ihtimali Köksal ve Hayriye'yi dehşete düşürür. Sevda çareyi herkesten kaçmakta bulur. Ancak onu bekleyen tehlikeden habersizdir. Öte yandan Duygu'ya olan ilgisi günden güne artan Pilot, Duygu'ya daha yakın olabilmek için mahallede bir iş yeri açmak ister. Bu sırada başına hiç umulmadık bir şey gelir. Pilot'un, Duygu için yaptıkları Duygu'nun Pilot'a olan hislerini değiştirecek midir? Ali, yaşanan tüm olaylardan Uygar'ı sorumlu tutar ve her şeye son vermek için bir karar alır. Uygar için artık her şeyin sonu mudur? Ali'siz yaşayamayacağını düşünen Sevda'ysa, tüm gemileri yakıp Ali'ye gerçekleri anlatmaya karar verir.

KİMSE BİLMEZ 5. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sevda, babasının Ali'nin oğlunu öldürdüğünü öğrenince dünyası başına yıkılır. Bir tarafta aşık olduğu adam, diğer tarafta babası vardır. Sevda babasıyla yüzleşince, Sevda'nın gerçekleri Ali'ye anlatma ihtimali Köksal ve Hayriye'yi dehşete düşürür. Sevda çareyi herkesten kaçmakta bulur. Ancak onu bekleyen tehlikeden habersizdir. Öte yandan Duygu'ya olan ilgisi günden güne artan Pilot, Duygu'ya daha yakın olabilmek için mahallede bir iş yeri açmak ister. Bu sırada başına hiç umulmadık bir şey gelir. Pilot'un, Duygu için yaptıkları Duygu'nun Pilot'a olan hislerini değiştirecek midir? Ali, yaşanan tüm olaylardan Uygar'ı sorumlu tutar ve her şeye son vermek için bir karar alır. Uygar için artık her şeyin sonu mudur? Ali'siz yaşayamayacağını düşünen Sevda'ysa, tüm gemileri yakıp Ali'ye gerçekleri anlatmaya karar verir.