Kimse Bilmez 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sevda'dan Ali'ye önemli uyarı 12.08.2019 01:47

Salı akşamları ATV ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitleyen Kimse Bilmez'in son bölümü izleyicileri ekran başına kilitledi. Heyecan dolu bölümün ardından izleyicilerin beklediği Kimse Bilmez 10. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte dizinin yeni bölümünde yaşanacak olaylar...

KİMSE BİLMEZ 9. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sevda ile Ali, Vedat ve adamlarının eline düşer. Kurtuluşları Pilot'un bulunmasına bağlıdır. Ancak bunun için yapabilecekleri bir şey yoktur.

SEVDA'YI BEKLEYEN TEHLİKE NE?

Öte yandan, Sevda'yı sürpriz bir tehlike beklemektedir.

HER ŞEY ALLAK BULLAK OLUYOR

Ali tüm olayları tam yoluna koymuşken Sevda'nın peşine takılan tetikçiyle her şey yeniden allak bullak olur. Ali, Sevda'yı koruyabilecek mi?

PİLOT'UN YENİ DÜŞMANI KİM?

Duygu'yla yeni bir hayata yelken açma hayalleri kuran Pilot'sa yeni bir düşman edinir. Pilot, bir taraftan Duygu'dan gerçek mesleğini gizlerken, öte yandan bu yeni düşmanla savaşabilecek mi?