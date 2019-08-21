Kimse Bilmez 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 21.08.2019 00:25

Salı akşamları ATV ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitleyen Kimse Bilmez'in son bölümü izleyicileri ekran başına kilitledi. Heyecan dolu bölümün ardından izleyicilerin beklediği Kimse Bilmez 11. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte dizinin yeni bölümünde yaşanacak olaylar...

KİMSE BİLMEZ 11. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Sevda ve Ali güvenlik nedeniyle aynı evde kalmaya devam ederken yakınlaşmaları gittikçe artar.

PİLOT'UN KAVGASI

Öte yandan Pilot'un Takacı ile olan kavgası Ali'yi de tehlikeye atar. Pilot, Duygu'yla yakınlaşmaya çalışırken hiç beklemediği bir anda pusuya düşer.

SEVDA'NIN KISKANÇLIĞININ NEDENİ NE?

Ali bir yandan her şeyin arkasındaki ismi bulmaya çalışırken, öte yandan Sevda'nın kıskançlıklarıyla baş etmek zorundadır.

UYGAR'IN PLANI NE?

Uygar'ın ise Ali ve Sevda'yı ayırmak için başka bir planı vardır. Ancak bu plan hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanacaktır.