Kimse Bilmez 18. bölüm tek parça izle! Kimse Bilmez son bölümde neler yaşandı? 22.10.2019 19:09

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kimse Bilmez pazar akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Oğlunun hastalığını öğrenen Ali, bir yandan ona çare olmak için çalışırken bir yandan da düşmanlarının kıskacından kurtulmaya çalışıyor. Peki, yeni bölümde neler yaşandı? Kimse Bilmez 18. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.

KİMSE BİLMEZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yıllar sonra bir oğlu olduğunu öğrenen Ali'nin hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır.

ALİ GERÇEĞİ ÖĞRENİYOR

Oğlunun hastalığını öğrenen Ali, bir yandan ona çare olmak için çalışırken bir yandan da düşmanlarının kıskacından kurtulmaya çalışır.

KÖKSAL, ALİ'YE HER ŞEYİ ANLATMAK İSTİYOR

Köksal, sakladığı büyük sırrı Uygar'ın bildiğini öğrenir. Artık iyice köşeye sıkıştığını düşünen Köksal, Ali'ye her şeyi anlatmak ister.

KÖKSAL ÖLECEK Mİ?

Ali ve Pilot'un kardeş olduklarını öğrenen Uygar, bu kozu Kurtbey'e karşı kullanmak ister. Öte yandan Pilot, Duygu'ya karşı olan hislerini evlilik teklifiyle taçlandırır. Bu beklenmedik teklif karşısında Duygu'nun cevabı ne olacak?