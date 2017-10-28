Yol Durumu

20. Bölüm fragman

27 Ekim 2017, Cuma
"Artık olacaklardan ben sorumlu değilim!"
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kanatsız Kuşlar Videoları