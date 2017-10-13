Kanatsız Kuşlar 7.Bölüm 10 Ekim 2017, Salı

Nefise, Tuba'nın hamileliğini öğrenince vicdanı ile çaresizliği arasında sıkışıp kalır. Nefise'nin villadan gitmesini istemeyen Muzaffer ise ona yeni bir teklifte bulunur. Diğer yandan, Tuba ve Zerrin, Tuba'nın tekrar villaya dönebilmesi için ilginç bir plan yapar. Emel, Onur'la Zeynep'in sevgili olduğunu öğrenir. Kıskançlıktan gözü dönen Emel, Onur ve Zeynep'i ayırmak için hiç beklenmedik biriyle tehlikeli bir işbirliği yapar. Azime ise Zeynep'e, Onur'la ayrı dünyaların insanı olduğunu göstermek için acımasız bir oyun oynar. Nefise ise oğlunu kurtarabilmek için büyük bir fedakârlık yapmak zorunda kalır.