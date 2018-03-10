Yol Durumu

37. Bölüm

09 Mart 2018, Cuma

Nefise'yi kim kaçırdı?

, esrarengiz bir şekilde hastaneden kaçırılır. çıldırmıştır. Polislerle beraber iz peşinde koşarken çocuklara olayı söylememesi için Azime'yi uyarır. Azime, çocuklara 'i de zan altında bırakacak bir yalan söyler. Ahmet, Cemre ile her şey istediği gibi gittiği için keyiflidir. Ama ne olduğunu anlamadığı bir şekilde saldırıya uğrar. Cemre eve döndüğünde Emre öfkeyle onu bekliyordur. Bu arada Onur ile de gerilir. 'in Ahmet'e olan güveni Onur'u deli etmektedir. Zira şirketle ilgili kötü haberler yayanların Ahmet ile Talat olduğuna emindir. , gözlerini nihayet açar. Ancak bilmediği bir yerdedir. Uyandığında karşısında gördüğü kişi, onun için tam bir sürpriz olacaktır.

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