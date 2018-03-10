Nefise'yi kim kaçırdı?
Nefise, esrarengiz bir şekilde hastaneden kaçırılır. Muzaffer çıldırmıştır. Polislerle beraber iz peşinde koşarken çocuklara olayı söylememesi için Azime'yi uyarır. Azime, çocuklara Muzaffer'i de zan altında bırakacak bir yalan söyler. Ahmet, Cemre ile her şey istediği gibi gittiği için keyiflidir. Ama ne olduğunu anlamadığı bir şekilde saldırıya uğrar. Cemre eve döndüğünde Emre öfkeyle onu bekliyordur. Bu arada Onur ile Muzaffer de gerilir. Muzaffer'in Ahmet'e olan güveni Onur'u deli etmektedir. Zira şirketle ilgili kötü haberler yayanların Ahmet ile Talat olduğuna emindir. Nefise, gözlerini nihayet açar. Ancak bilmediği bir yerdedir. Uyandığında karşısında gördüğü kişi, onun için tam bir sürpriz olacaktır.
Kanatsız Kuşlar 37. Bölüm09 Mart 2018, Cuma
Nefise'yi kim kaçırdı?
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