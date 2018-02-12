Kanatsız Kuşlar 33. Bölüm

Muzaffer'in babalık sınavı!
Zeynep ile Onur, başlarına gelen esrarengiz olayların nedenini anlamaya çalışırlar. Bütün tatsızlıkların arkasında Ahmet'in olduğunu düşünen Zeynep, tedirgindir. Onur ise umduğunu bulamadığı gezileri için üzülürken, dönüşte büyük bir hata yapar. Cemre, rahat hareketleriyle Emre'yi çileden çıkarınca iki kardeş fena halde kapışır. Bu durum Muzaffer'in onlar üzerindeki ilk babalık sınavıdır. Nefise, Muzaffer'in samimi ve sevecen yaklaşımlarına kayıtsız kalamaz. Tam bir aile olacaklardır sonunda. Ancak artık niyetini iyiden iyiye belli eden Kemal, hamlelerini büyütürken, amacına bir türlü ulaşamayan Tuba'nın da pes etmeye niyeti yoktur.
Kanatsız Kuşlar 33. Bölüm10 Şubat 2018, Cumartesi
Muzaffer'in babalık sınavı!
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