Kanatsız Kuşlar 25. Bölüm

Azime, Tuba'nın başına gelenlerden sorumlu tutulacağı korkusuyla ne yapacağını şaşırmıştır. Mert'in velayet sorunu Muzaffer'in başına iş açacak gibi görünmektedir. Almanya'daki dedesinin görevlendirdiği bir avukat, büyük bir tehdit oluşturur. Nefise'nin her şeyi göze alarak yaptığı hamle Mert'i kurtarabilecek midir? Boşanmak üzere olduğu karısının yaptığı fedakarlık, Muzafer'in içindeki buzları eritecek gibidir. Kemal, kızının oyununu bozmuş, Emre'ye daha fazla güvenmeye başlamıştır. Kemal'in desteğini alan Emre, bilmediği öz babası Muzaffer'in karşısına dikilir. Onur'un yaşadıkları yüzünden hayata bakışı değişen Zeynep'e bir sürprizi vardır. Yeniden umutlanıp yaşama bağlanması için hazırladığı bu sürpriz Zeynep'i çok şaşırtır. Ancak her ikisi de onları şoka sokacak daha büyük bir olayın gerçekleşmek üzere olduğundan habersizdirler.
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