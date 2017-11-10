Kanatsız Kuşlar 21. Bölüm

Nefise, sakladığı sırlar ortaya çıkınca Muzaffer'den af diler. Ancak Muzaffer'in geri adim atmaya niyeti yoktur. Nefise, evden kovulan Azime'ye ve kızını da evini açar. Hep birlikte, Nefise'nin çocukları için tuttuğu evde yaşamaya başlarlar. Artık kendi ayakları üzerinde duracaktır. Onur ise olanları bir türlü kabullenememektedir. Aklı karışıktır ve Zeynep'le aralarında buzdan bir duvar oluşur. Zeynep ise Onur'un kendisini affedeceğine inanmaktadır. Bir an önce Ahmet'le arasındaki nikahı iptal ettirmeye çalışırken yaşanan beklenmedik olay Zeynep'i büyük bir çıkmaza sokar. Ahmet'in gözü karalığı, Zeynep'in mücadelesi ile karşı karşıyadır.
Kanatsız Kuşlar 21. Bölüm10 Kasım 2017, Cuma
- Kanatsız Kuşlar 22. Bölüm fragman
- Azime, Lütfü'ye yakalandı!
- Ahmet, Zeynep'e engel oldu!
- #gözlerimesöyle #KanatsızKuşlar
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- Kanatsız Kuşlar 20. Bölüm
- Ahmet, Zeynep'i tehdit ediyor!
- O adamla gitmene asla izin vermeyeceğim!
- Sen benim kocam değilsin!
- Emre ile Muzaffer yüzleşti!
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