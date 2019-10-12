Hercai 16. bölüm tek parça izle | Hercai son bölüm 12.10.2019 00:20

Cuma günleri izleyicisiyle buluşan Hercai'nin yeni bölümünde yaşanacak olaylar izleyicileri ekran başına kilitledi. Yayınlandığı günden bu yana reyting listesinde zirvede yer alan Hercai'de bu akşam heyecan doruktaydı. Reyyan'ın kaçırılması ve Miran'ın Reyyan'ı bulmak için büyük çaba göstermesi geceye damgasını vurdu. İzleyicilerin merakla beklediği Hercai 16. bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

HERCAİ 16. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Reyyan'ın kaçırılması Şadoğlu çiftliğinde karşı karşıya gelen iki ailede bomba etkisi yaratır.

MİRAN, HAZAR İLE İŞ BİRLİĞİ YAPIYOR

Miran, Reyyan'ı bulabilmek için yıllardır sürdürdüğü düşmanlığı göz ardı ederek Hazar Şadoğlu'yla iş birliği yapar.

GERÇEKLER ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLIYOR

Hazar ve Miran'ın, Reyyan için bir arada hareket etmesi ikiliyi yakınlaştırırken daha önce hiç konuşulmayan gerçekler yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlar.

AZİZE ASLANBEY NE YAPACAK?

Bütün planların kurucusu olan Azize Aslanbey bu defa ''Ben yapmadıysam kim yaptı?'' düşüncesiyle kendini saf dışı kaldığı bir oyunun içerisinde bulur.

HERKES AZİZE'DEN ŞÜPHELENİYOR

Geçmişte yaptıkları yüzünden hem Şadoğlu ailesi hem de Miran, Reyyan'ı kaçıran kişinin Azize Aslanbey olduğundan şüphelenmektedir.