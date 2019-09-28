Hercai 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Reyyan, Miran'a ikinci şansı veriyor 28.09.2019 00:22

Miran ve Reyyan'ın hikayesini anlatan Hercai dizisinin yeni bölümü izleyicilerin dikkatini çekti. Bölümün ardından izleyicilerin merakla beklediği Hercai 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda özellikle "Ben yanındayken hiçbir şey zor değil..." repliği izleyicilerin dikkatini çekiyor.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hazar'ın kızını korumak için verdiği savaşa rağmen Reyyan'ın evlilik kararı Şadoğlu ailesine bomba gibi düşer.

REYYAN'IN KARARI NE OLACAK?

''Ben kızımın evlatlığından razıyım'' diyen Hazar, Reyyan'ın verdiği karara inanmak istemez. Tüm aile Reyyan'ı gözden çıkarmışken Zehra ve Hazar bir kere daha Reyyan için harekete geçer.

AZİZE'NİN PLANLARI DEĞİŞMEYE BAŞLIYOR

Diğer yandan Miran'ın evlilik kararı Azize'nin 27 yıldır planladığı intikamın değişmesine neden olur.

MİRAN VE REYYAN MUTLULUĞA ULAŞABİLECEK Mİ?

Yaşanan olaylar iki aile arasında yeni bir savaşın kapılarını mı açacak yoksa hiç beklenmedik bir karar tüm dengelerin değişmesine mi neden olacak? Miran ve Reyyan karşılarına çıkan engellere rağmen mutlu sona ulaşabilecek mi?