Hercai 13. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Miran ve Reyyan tekrar bir araya geliyor 16.09.2019 00:42

Cuma akşamı saat 20.00'de ekranlara gelen Hercai 2. sezonuyla izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Dizinin yeni sezon ilk bölümünden bir fragman daha geldi. Fragmanda özellikle "Sana geçmişini unutturmak için elimden geleni yapacağım..." repliği dikkat çekiyor. İzleyiciler tarafından büyük bir merakla beklenen Hercai 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.