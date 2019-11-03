Hercai'nin 20. bölüm fragmanı yayınlandı! "Hazar Şadoğlu öldü!" 03.11.2019 22:27

Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinin 20. yeni bölüm fragmanı "Hazar Şadoğlu öldü!" başlığı ile yayınlandı. Peki, Hercai'nin 20. bölümünde neler yaşanacak? İşte, Hercai dizisinin 20. bölüm fragmanı...

Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinin 20. yeni bölüm fragmanı "Hazar Şadoğlu öldü!" başlığı ile yayınlandı.



HERCAİ 19. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bugüne kadar oynadığı oyunlarla her istediğine sahip olan Azize Aslanbey, Miran ve Reyyan'ın aşkı karşısında daha fazla direnemez ve yıllardır Miran'ın üzerinde kurmuş olduğu hakimiyet parçalanmaya başlar.

MİRAN GERÇEKLERLE YÜZLEŞİYOR

Babaannesinin oynadığı oyunu ortaya çıkaran Miran ilk defa yüzleştiği bu gerçekle sarsılırken, gözleri önünde sevdiği adamın acı çekmesine dayanamayan Reyyan sevgisiyle Miran'ın yaralarını sarmaya çalışır.

ESMA MEKTUBU VERİYOR

Azize'nin intikam sevdası uğruna masum insanların hayatlarını cehenneme çevirmesine artık seyirci kalamayan Esma, Azize'yi durdurmak için Dilşah'ın kendisine emanet ettiği mektubu Hazar'a teslim eder.

HAZAR GERÇEKLERİ İSPATLAYABİLECEK Mİ?

Yıllar önce büyük bir sevdayla bağlandığı Dilşah'ın geçmişten uzattığı yardım eli sayesinde Miran'a doğruları ispatlayacağına inanan Hazar acaba Azize'ye karşı verdiği bu mücadeleyi kazanıp Miran'ı suçsuz olduğuna inandırmaya çalışırken, Reyyan'ı Aslanbey konağından çıkarabilecek midir?