Haberler Web TV Hercai 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Reyyan ve Miran'ın mücadelesi sürüyor

Hercai 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Reyyan ve Miran'ın mücadelesi sürüyor

19.10.2019 02:31

ATV ekranlarında cuma akşamları yayınlanan Hercai yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Heyecan dolu sahneleriyle Hercai 18. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölüm fragmanı...


ATV ekranlarında cuma akşamları yayınlanan Hercai yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Heyecan dolu sahneleriyle Hercai 18. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölüm fragmanı...

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