Hercai 8. son bölüm full tek parça izle! Hercai 8. son bölümde neler yaşandı? 20.05.2019 16:06

HERCAİ 8. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Miran ve Hazar karşı karşıya!

Reyyan'ı kurtarmak için her yolu deneyen Miran Aslanbey, Reyyan'ın "burada olan burada kalacak" sözüyle yıkılır! Reyyan'ın, Azat'tan gelen evlilik teklifini kabul etmesiyle iki konakta da işler iyice karışıyor! Bir yanda oğullarını Reyyan'la evlendirmek istemeyen Handan ve Cihan Şadoğlu, diğer tarafta ise her geçen gün Miran'ı elinden kaybeden Azize Aslanbey! Tüm bu karmaşa içinde Miran'ın yolu küçük Gül ile kesişiyor. Şadoğlu Konağı'nda da yine gergin anlar var! Bir yanda dedesi Nasuh Şadoğlu'na karşı duran Azad, diğer yanda ortalığı karıştırmak için yine oyunlar peşindeki Yaren! Ve intikam almak için büyüyen Miran, kalbiyle aklı arasında gidip gelirken, silahını neden Reyyan'ın babasına, Hazar Şadoğlu'na çeviriyor?