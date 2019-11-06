Saat 16.20'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da programında bugün yaşanan gelişmeler yakından takip edildi. Canlı yayını ekranları başından takip edemeyen izleyiciler için Esra Erol'da 6 Kasım bölümü tek parça izle seçeneği takvim.com.tr'de.
Esra Erol'da 6 Kasım bölümü tek parça izle! Esra Erol'da bugün neler yaşandı?06.11.2019 20:31
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