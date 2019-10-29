Esra Erol'da 29 Ekim bölümü izle! Yıldız bebeğiyle Esra Erol'da programının stüdyosuna geliyor 29.10.2019 20:47

Yayınlandığı günden bu yana ATV ekranlarında büyük bir beğeniyle takip edilen Esra Erol'da programı bugün izleyiciler tarafından merakla takip edildi. Canlı yayını kaçıranlar için Esra Erol'da 29 Ekim bölümü izle seçeneği takvim.com.tr'de.