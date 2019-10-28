Esra Erol'da 28 Ekim bölümü tek parça izle! Kaan'ın DNA testinin sonucu belli oldu 28.10.2019 20:50

ATV ekranlarında haftaiçi her gün saat 16.20'de izleyicisiyle buluşan Esra Erol'da programında yaşananlar dikkat çekti. Canlı yayını kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler için Esra Erol'da 28 Ekim bölümü tek parça izle seçeneği takvim.com.tr'de.