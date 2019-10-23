Esra Erol'da 23 Ekim bölümü tek parça izle! Zeliha ve yanına kaçtığı Osman canlı yayına katıldı 23.10.2019 22:39

Haftaiçi ATV ekranlarında saat 16.20'den sonra izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen Esra Erol'da programında bugün yeni gelişmeler yaşandı. Ramazan'ın eşi Zeliha ve yanına kaçtığı Osman canlı yayına katıldı. Bugün yayınlanan programı kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler için Esra Erol'da 23 Ekim bölümü tek parça izle seçeneği takvim.com.tr'de.