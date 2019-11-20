Esra Erol'da 20 Kasım bölümü tek parça izle! 20.11.2019 22:21

Ekranların ilgiyle takip edilen programı Esra Erol'da programı bugün saat 16.20'de izleyici karşısına çıktı. Yayınlandığı günden bu yana ilgiyle takip edilen Esra Erol'da programı bugün izleyiciler tarafından yakından takip edildi. Canlı yayını kaçıranlar için Esra Erol'da 20 Kasım bölümü izle seçeneği takvim.com.tr'de.