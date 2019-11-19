Esra Erol'da 19 Kasım bölümü tek parça izle! Semra'nın ablası Ebru Hanımın iddiaları şaşırttı 19.11.2019 20:30

ATV ekranlarında yayınlandığı günden bu yana ilgiyle takip edilen Esra Erol'da programı bugün izleyiciler tarafından yakından takip edildi. Canlı yayında Semra'nın ablası Ebru Hanımın iddiaları herkesi şaşırttı. Canlı yayını kaçıranlar için Esra Erol'da 19 Kasım bölümü izle seçeneği takvim.com.tr'de.