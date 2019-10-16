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Esra Erol'da 16 Ekim tek parça izle! İki kardeş birbirleriyle kaçan çocukları için karşı karşıya geldi

16.10.2019 22:04

Ekranların sevilerek takip edilen programı Esra Erol'da yaşanan olaylar bugün izleyicilerin dikkatini çekti. Canlı yayında iki kardeş birbirleriyle kaçan çocukları için karşı karşıya geldi. Canlı yayını kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler için Esra Erol'da 16 Ekim tek parça izle seçeneği takvim.com.tr'de.


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