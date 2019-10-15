Haftaiçi her gün saat 16.20'de izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da programında yaşananlar izleyiciler tarafından yakından takip edildi. Canlı yayını kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için Esra Erol'da 15 Ekim bölümü izle seçeneği takvim.com.tr'de.
Esra Erol'da 15 Ekim bölümünde Rüstem 27 yıl sonra ağabeyi ile ilk kez buluştu!15.10.2019 23:09
- Esra Erol'da 15 Ekim bölümünde Rüstem 27 yıl sonra ağabeyi ile ilk kez buluştu!
- Esra Erol'da 14 Ekim bölümünde neler yaşandı? Esra Erol programında Lokman evladına kavuştu
- Esra Erol'da 11 Ekim tek parça izle! Rüstem'in 27 yıldır görmediği annesi Gülsabah Hanım bulundu
- Esra Erol'da 10 Ekim bölümünde Tahsin Bey'in 10 yıllık kayıp eşi bulundu!
- Esra Erol'da 9 Ekim bölümünde neler oldu? Eda'nın Tahsin'den isteği ne oldu?
- Esra Erol'da 8 Ekim'de neler oldu? Ramazan Bey ve Yasemin Hanım stüdyoda karşı karşıya geliyor
- Esra Erol canlı yayınında gergin dakikalar yaşandı! Ramazan açıklamaların ardından sinir krizi geçirdi
- Esra Erol'da 7 Ekim bölümünde neler oldu? Latife'nin eşi stüdyoya geliyor
- Esra Erol'da 4 Ekim bölümünde Eda eşi Tahsin'i affedecek mi?
- Esra Erol'da 3 Ekim bölümünde neler yaşandı? Eda evladına Esra Erol'da programında kavuştu
- Esra Erol'da 2 Ekim programında neler oldu? 13 yaşındaki Burcu'yu kaçıran kişi nerede saklanıyor?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.