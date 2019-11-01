Esra Erol'da 1 Kasım bölümü izle! Evlilik çetesi ile ilgili akılalmaz iddialar... 01.11.2019 21:11

ATV ekranlarında haftaiçi her gün izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da programındaki gelişmeler izleyiciler tarafından merak ediliyor. Canlı yayını kaçıran veya tekrar izlemek isteyenler için Esra Erol'da 1 Kasım bölümü izle seçeneği takvim.com.tr'de.