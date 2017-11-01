Yol Durumu

Belli ki bir gün bu aileyi sen yöneteceksin!

31 Ekim 2017, Salı
Hızır'dan Alparslan'a destek...
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