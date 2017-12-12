Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 84. Bölüm Fragmanı 11 Aralık 2017, Pazartesi

Hızır'ın ele geçirdiği Mürsel'i gizli tanık olarak Nevzat'a teslim etmesi, başından beri planların içinde olan Kimsesiz Yaşar'ı sinirlendirir. Gizlice uygulanan bu planlardan bihaber olan İlyas, arkasından çevrilenlere karşılık vermek için geç kalmayacaktır. Mürsel, bildiği isimleri söyleme karşılığında serbest bırakılmak için pazarlık yaparken Alparslan ona bir şans daha vermemeye kararlıdır. Ya o isimleri alacak ya da canını alacaktır. O isimlerden bir tanesi ise kimsenin tahmin edemeyeceği biri çıkacaktır... Ev ahalisi Hızır ve Meryem'i barıştırmanın yollarını aramaktadır. En vurucu hamle, oturup daha fazla bir şey yapmadan beklemek niyetinde olmayan Ömer'den gelir. Bu sayede eve kadar giren Candan beklemediği tepkilerle karşılaşacaktır.