Yol Durumu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 78. bölüm fragmanı

30 Ekim 2017, Pazartesi
"Bu adamı öldürürüm, sokaklar ateş yerine döner!"
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Videoları