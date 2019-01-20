Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin sevilen dizisi EDHO, 22 Ocak Salı akşamı kaldığı yerden devam ediyor. Çakırbeyliler'in intikamı büyük olacak! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde, hazırlanan tuzak sonucunda cezaevine giren İlyas, Çakırbeyli ailesinin gözü önünde bıçaklanarak yere yığıldı. 3 haftalık bir aradan sonra yeniden izleyicisiyle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. yeni bölüm fragmanında cenazesi kaldırılan kişi İlyas Çakırbeyli mi? İlyas Çakırbeyli karakterini canlandıran Ozan Akbaba EDHO dizisinden ayrılıyor mu? Merak edenler için Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. yeni bölüm fragmanı...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. yeni bölüm fragmanı: İlyas Çakırbeyli'nin intikamı! EDHO yeni bölüm fragmanı20 Ocak 2019, Pazar
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. yeni bölüm fragmanı: İlyas Çakırbeyli'nin intikamı! EDHO yeni bölüm fragmanı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. yeni bölüm fragmanı: İlyas Çakırbeyli'nin intikamı! EDHO yeni bölüm fragmanı izle
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